Видео: в Выборге стартовала акция по уборке общегородских территорий

О том, какие территории нуждаются в уборке и кто именно будет принимать участие в общегородском субботнике обсудил общественный совет по ЖКХ в рамках очередного заседания.

На протяжении целого месяца на общегородских территориях Выборга и района будет проходить уборка. К акции уже присоединились работники выборгских предприятий, государственные и муниципальные служащие, общественные активисты, волонтеры, депутаты, школьники и студенты. Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район, списки участников формировались на протяжения марта. На апрель заявки на участие подали 25 организаций, а это порядка 1000 человек.

Отдел благоустройства районной администрации подготовил необходимый рабочий инвентарь, распределил участки для уборки.

Желающим привести в порядок дворы рекомендуется обращаться в управляющие компании и ТСЖ, которые обслуживают жилые дома. Администрация МО "Выборгский район" приглашает всех жителей города внести свой вклад в проведение работ по санитарной уборке территорий города Выборга.

Кроме того, председатель комитета городского хозяйства Алексей Туркин сообщил, что глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов на очередном совещании потребовал у подразделений, отвечающих за уборку города, увеличить темпы работы и привести Выборг в порядок до майских праздников. За некачественную работу исполнителям грозит штраф.

Видео: Piter.TV