Видео: в Выборге работодателям возмещают затраты при трудоустройстве инвалидов

Субсидии покрывают расходы на оснащение рабочих мест, затраты на выплату заработной платы трудоустроенных инвалидов и доплаты за наставничество.

В Выборге работодателям возмещают затраты при трудоустройстве инвалидов. Об этом напомнил Выборгский филиал Центра занятости населения на заседании координационного комитета содействия занятости населения Ленинградской области.

Работодатель, готовый принять потенциального работника, первоначально должен обратиться в филиал Центра занятости населения. Затем, получив согласие на заключение договора, можно приступать к закупке оборудования, необходимого для комфортного выполнения трудовой деятельности инвалида, а также, его беспрепятственного доступа к рабочему месту. Затраты на оснащение компенсируются предпринимателю после приемки оборудования, оформления всех необходимых документов, в том числе, приказа о приеме на работу человека с инвалидностью.

Так, размер компенсации на оборудование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями составляет до 500 тысяч рублей. Конкретная сумма зависит от группы инвалидности и срока заключенного договора между работодателем и Центром занятости.

Возмещение оплаты труда составляет 50% в течение года и 100% в течение полугода - доплата за наставничество, но не более 12 тысяч рублей.

В 2018 году в Выборге были созданы 4 рабочих места для людей с ограниченными возможностями. В текущем году у Выборгского филиала Центра занятости населения стоит задача создать еще 5 рабочих мест для инвалидов.

Видео: Piter.TV