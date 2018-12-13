Видео: в Выборге прошел "Парад в начальной школе"

Учащиеся начальных классов сдали рапорт о построении начальнику службы радиотехнического батальона и исполнили патриотические песни.

Сегодня в школе № 7 состоялась торжественная линейка "Парад в начальной школе". Мероприятие приурочено к 74-й годовщине Победы.

На параде ученики начальных классов сдали рапорт о построении начальнику службы радиотехнического батальона 333 радиотехнического полка, капитану Александру Журба, после чего выступили с патриотическими песнями. Также была объявлена минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовала ветеран войны Светлана Артамонова, которая была первой ученицей школы № 7. Ребята подарили Светлане букет цветов, а с поздравительным словом в адрес ветерана и всех присутствующих на линейке выступила директор школы, депутат МО "Выборгский район" Людмила Митина.

Очень хочу лично поздравить Вас, Светлана Павловна, и пожелать еще долгих лет жизни! Также позвольте поздравить всех присутствующих с самым серьезным и святым праздником...Мы очень миролюбивая страна. Будет мир - будут счастливы дети, будут счастливы ветераны. С праздником! Людмила Митина, директор школы № 7, депутат МО "Выборгский район"

Видео: Piter.TV