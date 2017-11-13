Видео: в Саранске обрушился строящийся дом

В сети появилось видео с места обрушения строящегося дома в Саранске.

В сеть проникло видео с места обрушения строящегося дома в Саранске.



Как сообщают СМИ, инцидент произошел 13 ноября около 14.00 в десятиэтажной новостройке, на перекрестке улци Гагарина и Фурманова. В новостройке рухнули лестничные пролеты со второго по шестой этаж.



В результате обрушения дома был госпитализирован один человек, еще как минимум один строитель находится под завалами.

На место ЧП прибыл министр строительства Мордовии и начальник МЧС республики Андрей Наумов. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.



Видео: YouTube/Roads L

