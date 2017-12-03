Видео: в США полицейские случайно задушили задержанного мужчину

В городе Анахайм полицейские применили силу при задержании 32-летнего мужчины, в результате случайно его убили, сообщает The Daily Mail.
Инцидент произошел 2 июля 2016 года, но видео опубликовали только по завершению расследования. Сотрудников оправдали, а их действия признали правомерными.
На кадрах видно, как оперативники пытаются задержать Фермина Винсента Валенсуэлу в одной из прачечных города. Погибший оказал сопротивление, в ответ на это бойцы применили силу. В отчете указано, что во время задержания мужчина находился под действием метамфетамина. Также известно, что Валенсуэла перенес сразу три сердечных приступа и из-за этого скончался в больнице.
YouTube/ 24 TV