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Видео: в Озерках иномарка сбила женщину на переходе

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В Выборгском районе на светофоре машина сбила взрослую петербурженку.

Утром первого марта в районе станции метрополитена “Озерки” на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Инцидент произошел на проспекте Энгельса в Выборгском районе. 

На место аварии еще не добрались сотрудники ДПС и медики скорой помощи. О состоянии пострадавшей не уточняется. Piter.tv удалось получить первое видео последствий произошедшего. На эксклюзивных кадрах можно увидеть женщину в бордовой куртке и черных штанах. Она лежит на асфальте на левом боку неподалеку от разделительного островка прямо на пешеходном переходе. Вокруг нее суетятся пешеходы, а в метре от пострадавшей стоит серая иномарка. Судя по всему, именно она въехала в немолодую петербурженку.

Фото и видео: Piter.tv
 

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Теги: авария , дтп , озерки , происшествия спб , сбили человека
Категории: Новости СПб ДТП Картина дня

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