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Вчера, 21:39
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Видео: в Оренбурге женщина остановила драку двух агрессивных мужчин

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В сети появилось видео потасовки, которая произошла между водителями автомобиля "ВАЗ" и маршрутного микроавтобуса в Оренбурге. Драку удалось разнять женщине.

В сеть проникли кадры потасовки между водителями автомобиля "ВАЗ" и маршрутного микроавтобуса в Оренбурге. Утихомирить агрессоров удалось женщине.

СМИ сообщают, что инцидент произошел на одной из остановок по улице Карагандинской.

Водитель отечественного автомобиля перегородил движение маршрутке. В свою очередь, водитель автобуса в ответ на такое поведение дал отпор. Драка непременно бы состоялась, если бы не женщина, которая смело вмешалась в конфликт.

После водитель автомобиля «ВАЗ» достал монтировку, но женщина опять вмешалась и вероятнее всего конфликт закончился.
 

Видео: ВКонтакте/Спорт | Уличные драки | UFC | Бокс | ММА | ЗОЖ

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Категории: Новости России

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