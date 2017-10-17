Видео: в Оренбурге женщина остановила драку двух агрессивных мужчин

В сети появилось видео потасовки, которая произошла между водителями автомобиля "ВАЗ" и маршрутного микроавтобуса в Оренбурге. Драку удалось разнять женщине.

В сеть проникли кадры потасовки между водителями автомобиля "ВАЗ" и маршрутного микроавтобуса в Оренбурге. Утихомирить агрессоров удалось женщине.



СМИ сообщают, что инцидент произошел на одной из остановок по улице Карагандинской.



Водитель отечественного автомобиля перегородил движение маршрутке. В свою очередь, водитель автобуса в ответ на такое поведение дал отпор. Драка непременно бы состоялась, если бы не женщина, которая смело вмешалась в конфликт.



После водитель автомобиля «ВАЗ» достал монтировку, но женщина опять вмешалась и вероятнее всего конфликт закончился.



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