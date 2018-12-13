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Видео: в Китае дикий кабан ворвался в столовую, разогнал людей и умер

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В сети опубликовано видео момента с погромом в китайской столовой с камеры наблюдения.

Дикий кабан устроил переполох в одной из столовых, после чего набросился на фермера.

Инцидент произошел в Нинбо (провинция Чжэцзян, Китай). Дикий кабан пробрался в столовую, где принимали пищу рабочие, через черный ход. Люди в ужасе бросились спасаться от разъяренного животного. Кабан подобрал еду с пола, а затем выпрыгнул в окно, разбив стекло. На улице он напал на фермера. Животное убили выстрелом из ружья. Фермеру оказали медицинскую помощь.

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Видео: YouTube

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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