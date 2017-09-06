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Видео: в Кирове мотоциклист сбил женщину

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В сети появилось видео жуткого ДТП в Кирове. Женщина переходила дорогу и не заметила мотоциклиста, в результате чего случилось столкновение.

В сеть проникли кадры жуткого столкновения пешехода и мотоциклиста.

Авария произошла накануне в Кирове, когда женщина переходила дорогу и не заметила мотоциклиста. Женщина попыталась прибавить шаг, но столкновения избежать не удалось. Судя по кадрам, столкновение было достаточно сильным: водитель мотоцикла поднялся, а женщина даже не пошевелилась.

По данным портала "Pro Город Киров", пострадавшую на месте осматривают медики.

Видео: YouTube/ Про Город Киров

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Категории: Новости России

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