В сеть проникли кадры жуткого столкновения пешехода и мотоциклиста.
Авария произошла накануне в Кирове, когда женщина переходила дорогу и не заметила мотоциклиста. Женщина попыталась прибавить шаг, но столкновения избежать не удалось. Судя по кадрам, столкновение было достаточно сильным: водитель мотоцикла поднялся, а женщина даже не пошевелилась.
По данным портала "Pro Город Киров", пострадавшую на месте осматривают медики.
Видео: YouTube/ Про Город Киров
Сегодня, 21:12
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Видео: в Кирове мотоциклист сбил женщину
В сети появилось видео жуткого ДТП в Кирове. Женщина переходила дорогу и не заметила мотоциклиста, в результате чего случилось столкновение.
В сеть проникли кадры жуткого столкновения пешехода и мотоциклиста.