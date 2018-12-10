Видео: в Дагестане рухнул мост с машинами

В этот момент хозяева автомобилей находились в мечети.

Ранним утром 5 июня в селе Бежта Цунтинского района Дагестана рухнул самодельный мост с машинами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Мост рухнул в семь утра, когда владельцы машин находились на службе в местной мечети. По предварительным данным, мост был ветхий и рухнул, не выдержав нагрузки четырёх припаркованных автомобилей жителей села.

На месте эвакуируют автомобили. В ходе ЧП никто не пострадал.

В апреле в Бразилии рухнул мост после столкновения с кораблем.

Видео: Instagram/ mvd.dagestan