Видео: в Чувашии собаки загрызли пенсионерку

Животных застрелили по решению ветеринаров.

В Чувашии нападение беспризорных собак закончилось трагедией. Животные атаковали группу пенсионеров, одна из которых не пережила встречи. Ролик с места происшествия было опубликовано в Twitter Следственного Комитета.

В пресс-службе СК рассказали, что инцидент случился в Цивильском районе в деревне Первые Вурманкасы. Кавказская и среднеазиатская овчарки набросились на троих сельчан. В результате этого 76-летняя женщина скончалась, еще двое мужчинам (70 и 60 лет) были госпитализированы.



По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Хозяина животных сотрудники полиции взяли на допрос. Самих животных было по решению ветеринаров застрелили.

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Видео: Twitter Следственного Комитета