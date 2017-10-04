Видео: в Челябинске массово эвакуируют учебные учреждения

В Сети появились фото и видео массовой эвакуации образовательных учреждений Челябинска.

Волна фейковых звонков о заложенных бомбах в общественных местах добралась и до Челябинска. Сегодня, 4 октября, в городе были эвакуированы несколько десятков образовательных учреждений. В их число вошли детские сады, школы и даже крупные федеральные университеты. По состоянию на 15.00 чрезвычайное положение было введено на 50 объектах. В социальных сетях уже появились фото и видео из этих мест.

Так, один из пользователей выложил в Instagram два видеоролика из стен ЮурГУ. На нем можно разглядеть пустые коридоры вуза и напуганных студентов. Слышно, что система громкой связи университета объявляет "пожарную тревогу". Женский голос просит всех покинуть стены ЮурГУ. Также эвакуировали все корпуса ЧелГУ.

А вот из сообщения Владимира Фирионова становится понятно, что эвакуируют не только школы и университеты. Свой пост он посвятил эвакуации ТЦ "Калибр". На снимке можно заметить несколько десятков взрослых людей, выходящих на улицу.

Сотрудники МЧС и полиции также замечены в нескольких жилых дворах. Судя по всему, телефонные террористы добрались и до простых домов. На этом фото можно заметить оцепленное многоквартирное здание. Очевидцы уверяют, что там также проходит эвакуация.

"Сегодня поступили сообщения о том, что на объектах административной и социальной структуры якобы обнаружены неизвестные предметы. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обследования объектов, а также - на установление личности звонивших", - рассказал исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Макеев Григорий челябиснкому 31tv.ru.

Видео: mr.frog.13