Видео: в 10 школе девятиклассникам торжественно вручили аттестаты

В школе № 10 прошла торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам девятых классов. В этом году из учебного заведения выпустился 91 девятиклассник, в их числе и 3 отличника.
С поздравительными словами открыла церемонию директор школы Ольга Лобанкова:
С праздником, с днем окончания основной школы! Желаю чтобы у всех вас были высокие цели и силы для их достижения.
Ольга Лобанкова, директор школы № 10 г. Выборга
Поздравил выпускников и депутат МО "Город Выборг" Александр Петров:
Поздравляю вас! Вы молодцы! Желаю вам хорошего старта в вашу будущую жизнь! Счастья, исполнения всех мечт и реализации всех ваших идей. А взрослые вам всегда в этом помогут.
Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"
На торжественной церемонии также присутствовали помощник депутата по 16 избирательному округу Виктор Гришкин и начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса Сергей Семченко. Гости вручали аттестаты ребятам и поздравляли с окончанием основного общего образования.
Кто-то из выпускников планирует дальше поступать в колледжи, но большинство хочет продолжить обучение в 10-11 классах.
Фото, видео: Piter.TV
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