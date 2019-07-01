Видео: в 10 школе девятиклассникам торжественно вручили аттестаты

В этом году из школы выпустился 91 девятиклассник, в их числе и 3 отличника.

В школе № 10 прошла торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам девятых классов. В этом году из учебного заведения выпустился 91 девятиклассник, в их числе и 3 отличника.

С поздравительными словами открыла церемонию директор школы Ольга Лобанкова:

С праздником, с днем окончания основной школы! Желаю чтобы у всех вас были высокие цели и силы для их достижения. Ольга Лобанкова, директор школы № 10 г. Выборга

Поздравил выпускников и депутат МО "Город Выборг" Александр Петров:

Поздравляю вас! Вы молодцы! Желаю вам хорошего старта в вашу будущую жизнь! Счастья, исполнения всех мечт и реализации всех ваших идей. А взрослые вам всегда в этом помогут. Александр Петров, депутат МО "Город Выборг"

На торжественной церемонии также присутствовали помощник депутата по 16 избирательному округу Виктор Гришкин и начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса Сергей Семченко. Гости вручали аттестаты ребятам и поздравляли с окончанием основного общего образования.

Кто-то из выпускников планирует дальше поступать в колледжи, но большинство хочет продолжить обучение в 10-11 классах.

Фото, видео: Piter.TV