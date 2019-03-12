Тройное комбо: сразу три человека упали на Манежной площади

Прохожие хотели помочь упавшей женщине и поскользнулись сами.

В Петербурге по-прежнему мороз, ветер и гололед. Несмотря на всю осторожность, люди все равно падают как на тротуарах, так и на дороге. Так на одном из переходов на Манежной площади за полдня упали 17 человек. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Мало того, что упали 17 человек, так еще на камеру видеонаблюдения попало сразу тройное падение людей. Женщина хотела перейти дорогу, поскользнулась и упала. После этого к ней на помощь подошли еще два человека, которые также упали с ней рядом.

Напоминаем петербуржцам об осторожности на улицах во время такой непостоянной погоды.

Ранее на Piter.TV: Из-за сильного ветра в Петербурге упал рекламный щит.

Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК