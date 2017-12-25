Видео: Саша Бортич в фильме "Я худею" поправилась на 20 килограмм

В сети появился первый трейлер к фильму Алексея Нужного "Я худею"

В сети появился новый трейлер к фильму, который был снят по сценарию Алексея Нужного "Я худею". В главных ролях снялась Александра Бортич, которая специально для фильма набрала в весе 20 кг и Сергей Шнуров.

"Мы хотим рассказать правдивую историю о людях, которые живут в наше время в нашей стране, о девушке «из соседнего подъезда», а не снять гротескную комедию про вымышленных персонажей в искусственных обстоятельствах. Мы уверены, что именно такой честный подход тронет зрителя. В итоге должен получиться трогательный, эмоциональный и понятный многим фильм, российский "Дневник Бриджет Джонс", — резюмирует один из продюсеров проекта Сергей Корнихин.

Фильм режиссера Алексея Нужного "Я худею" появится в российских кинотеатрах 8 марта 2018 года.

Видео: YouTube канал "Universal Pictures Russia"