Видео: световая азбука на детской площадке в Московском районе

Подобные инсталляции будут появляться и на других площадках.

На детской площадке появилась световая инсталляция азбуки на Благодатной, 30 Т. Об этом сообщили в группе СПб ГБУ "Ленсвет" в социальной сети "Вконтакте".



Как рассказали в "Ленсвете", в будущем планируют продолжать использовать практику световых инсталляций. В Московском районе на снегу изображен цветной алфавит, в дальнейшем световая проекция может меняться. Так, могут появиться цифры или лабиринты.



В "Ленсвете" добавили, что для создания проекции применяется проектор, установленный на опоре освещения. Включение и отключение световой проекции будет осуществляться дистанционно вместе с работой городского освещения.

Сегодня проходил фестиваль света в Петербурге в онлайн-формате. Трансляция прошла на туристском портале "Visit Petersburg".

Фото и видео: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"