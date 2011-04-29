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Видео: световая азбука на детской площадке в Московском районе

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Подобные инсталляции будут появляться и на других площадках.

На детской площадке появилась световая инсталляция азбуки на Благодатной, 30 Т. Об этом сообщили в группе СПб ГБУ "Ленсвет" в социальной сети "Вконтакте".


Как рассказали в "Ленсвете", в будущем планируют продолжать использовать практику световых инсталляций. В Московском районе на снегу изображен цветной алфавит, в дальнейшем световая проекция может меняться. Так, могут появиться цифры или лабиринты.


В "Ленсвете" добавили, что для создания проекции применяется проектор, установленный на опоре освещения. Включение и отключение световой проекции будет осуществляться дистанционно вместе с работой городского освещения.

Сегодня проходил фестиваль света в Петербурге в онлайн-формате. Трансляция прошла на туристском портале "Visit Petersburg".

Фото и видео: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет" 

Теги: алфавит, благодатная, свет, световая инсталляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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