Видео: полицейские задержали пьяного мужчину, который ездил на каршеринге под чужим аккаунтом

Выяснилось, что с 2019 года мужчина находится под подпиской о невыезде в связи с мошенничеством.

Вечером в понедельник, 25 января, у дома №1 по Троицкой площади сотрудники ГИБДД остановили "Рено Каптюр" одного из сервисов каршеринга. Оказалось, не зря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

За рулем находится нетрезвый 30-летний петербуржец. При себе у него не оказалось водительского удостоверения, кроме того, услугами каршеринга мужчина воспользовался с помощью чужого аккаунта.

После того, как нарушителя доставили в территориальный отдел полиции, выяснилось, что с осени 2019 года находится под подпиской о невыезде в связи с мошенничеством. По версии следствия, вместе с подельниками он продал петербурженке втридорога фильтр для очистки воды, убедив её в том, что она обязана его купить и установить. Об этом сообщила "Фонтанка".

Полицейские составили в отношении нарушителя дминистративный протокол за вождение в нетрезвом виде (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что экс-полицейского арестовали в Петербурге по делу о даче крупных взяток.

Видео: Piter.TV