Видео: в Красносельском районе заметили зацеперов

Кататься таким образом на общественном транспорте запрещено.

Двое петербуржцев решили прокатиться на троллейбусе, зацепившись за транспортное средство. По оценке очевидца, это были школьники. Видео было опубликовано утром 19-го февраля в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Зацеперы залезли на лестницу троллейбуса №31. Точный возраст нарушителей не известен.

Комментаторы отметили, что такие поездки могут привести к последствиям.

Ранее Piter.TV показал, как в Петербурге блогера троллейбус протащил по земле целую остановку. Эксперименты на проезжей части он проводит не в первый раз.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург