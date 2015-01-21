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Видео: в Красносельском районе заметили зацеперов

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Кататься таким образом на общественном транспорте запрещено.

Двое петербуржцев решили прокатиться на троллейбусе, зацепившись за транспортное средство. По оценке очевидца, это были школьники. Видео было опубликовано утром 19-го февраля в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Зацеперы залезли на лестницу троллейбуса №31. Точный возраст нарушителей не известен.

Комментаторы отметили, что такие поездки могут привести к последствиям. 

Ранее Piter.TV показал, как в Петербурге блогера троллейбус протащил по земле целую остановку. Эксперименты на проезжей части он проводит не в первый раз. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: зацеперы, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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