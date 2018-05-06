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Появилось видео репетиции парада Победы на Дворцовой

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Появилось видео с генеральной репетиции парада Победы в Петербурге.

Появилось видео с генеральной репетиции парада Победы в Петербурге.

Утром 6 мая на Дворцовой площади проходит репетиция парада Победы. По данным "informing", в параде примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Министерства обороны, МЧС, МВД и Росгвардии.

Колонну бронетехники возглавят танки времен Великой Отечественной войны - Т-34-76 и Т-34-85. 

Также в строю можно будет увидеть бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр". Помимо этого, перед жителями и гостями Северной столицы предстанут бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, артиллерийские системы Нона-СВК, Мста-С, Мста-Б, реактивная система залпового огня Торнадо-Г, ракетные комплексы Искандер-М, комплексы С-400. 

А над площадью пролетят свыше 40 самолетов и вертолетов.

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Теги: новости петербурга , новости спб , парад победы
Категории: Новости СПб

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