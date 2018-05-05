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Видео: протесты в Петербурге превратились в хаос

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Митинг сторонников Алексея Навального 5 мая перерос в настоящий хаос. Полицейские бегали за протестующими, люди во весь голос кричали лозунги и передвигались по проезжей части.

Митинг сторонников Алексея Навального в центре Петербурга перерос в настоящий хаос. Видео с места событий удалось снять мобильному корреспонденту Piter.tv.

На кадрах видно, как полицейские бегут за молодым человеком, чтобы задержать нарушителя. Толпа громко выкрикивает политические лозунги и хлопает в ладоши. Некоторые участники акции протеста передвигались по проезжей части, несмотря на наличие полицейских машин.

По словам очевидцев, несколько задержанных уже увезли в автозаках. Также поступила информация о том, что правоохранители заперли людей на одной из станций метро, угрожая несогласным дубинками. 

Ранее мы писали: Митинг Навального в Петербурге: скромный масштаб, самолетики и утка

 

Теги: митинг 5 мая , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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