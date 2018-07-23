Видео: подростки из неблагополучных семей обстреляли воспитанников детсада из пистолета

Хулиганы стреляли из игрушечного оружия металлическими шарами.

В сети появилось видео, на котором подростки обстреливают воспитанников детского сада №36, находящегося на углу перекрестка улиц Крупской и Бабушкина. Очевидцы сообщили, что хулиганы растут в неблагополучных семьях и уже не раз были пойманы взрослыми за противоправные действия.

По словам свидетелей, дети спокойно играли на территории детсада. Вдруг по ним стали стрелять металлическими шарами. На просьбы воспитателей прекратить стрельбу, хулиганы отреагировали нецензурной бранью и еще более настойчивым обстрелом из пистолета.

Ранее на "Юноне" пьяный кавказец устроил обстрел из пластмассового пистолета.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург