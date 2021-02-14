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Видео: петербуржец решил наказать водителя, который паркуется прямо у выхода из подъезда

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Для жильцов с коляской выход оказывается заблокирован.

Житель Калининского района решил наказать владельца "Шевроле", который постоянно оставляет свою машину прямо у входа в подъезд. Мужчина высыпал на капот машины мусор. По словам пользователей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", с водителем пытались бороться через администрацию Калининского района, но пока это ни к чему не привело.

Как видно на кадрах, иномарка паркуется очень близко к входу и выходу из подъезда дома №8 по улице Обручевых. Это мешает жильцам, в частности тем, кто выходит погулять с детьми в коляске. 

Много писем писали в администрацию Калининского района, чтобы решили проблему, но ее не решают. Детскую коляску переносили по воздуху.

сообщил пользователь Андрей в социальных сетях. 

Владельцы машины очистили ее, сбросив мусор на землю. Продолжат ли они после случившегося парковать машину у подъезда, станет известно позже. 

Видео: Piter.TV

Теги: мусор, парковка, подъезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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