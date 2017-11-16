Падение малыша с 3го этажа ТЦ в Грозном попало на видео

В сети опубликовали видео падения 4-летнего мальчика, который на время остался без присмотра.

13 ноября в одном из торговых центров произошло жуткое происшествие: с высоты третьего этажа выпал ребенок. Сейчас появилось видео с камер наблюдения.

Ребенок был в ТЦ "Гранд Парк" вместе со своей семьей. По одной из версий ребенок остался на какое-то время без присмотра. По другой - на перила его посадила старшая сестра, а после окрика мамы, испугалась и не удержала малыша. Мальчик рухнул с большой высоты и упал на диван в фойе ТЦ. По словам очевидцев, ребенок был весь в крови, и госпитализировали его вместе с диваном.

Сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое. Он находится в коме в реанимационном отделении детской клинической больницы №2 в Грозном. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Видео: YouTube/ Актуальные новости