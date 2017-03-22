Видео от очевидцев: По Вологодской области пронесся смерч

Накануне, 23 июля, в 15 километрах от Вологды пронесся смерч.
В Вологодской области в Сокольском районе местные жители наблюдали необычное для этих мест природное явление. Перед началом сильного ливня в небе люди увидели самый настоящий смерч. Воронка торнадо была видна высоко в небе. Один из местных жителей снял смерч на видео и опубликовал запись в соцсетях.
После вихря начался сильный ливень, который завершился двойной радугой. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее: Смерч разметал пляж в Сочи
Видео: ВК/Сергей Шаров
Фото: ВК/Галина Ярыгина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все