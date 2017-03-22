Видео от очевидцев: По Вологодской области пронесся смерч

Местные жители сообщают, что в этих краях смерч наблюдают впервые.

Накануне, 23 июля, в 15 километрах от Вологды пронесся смерч.

В Вологодской области в Сокольском районе местные жители наблюдали необычное для этих мест природное явление. Перед началом сильного ливня в небе люди увидели самый настоящий смерч. Воронка торнадо была видна высоко в небе. Один из местных жителей снял смерч на видео и опубликовал запись в соцсетях.

После вихря начался сильный ливень, который завершился двойной радугой. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Видео: ВК/Сергей Шаров

Фото: ВК/Галина Ярыгина