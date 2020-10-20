Мужчина пришел выяснить отношения в продуктовый магазин на Кушелевской дороге с автоматом

Обошлось без пострадавших.

Посетитель продуктового магазина на Кушелевской дороге решил, что его обсчитали и пришел туда разбираться с оружием. Вместе с собой нарушитель спокойствия позвал друга, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 19 октября, в полицию позвонила 24-летняя женщина. По ее словам, в магазине находились двое неизвестных, один из которых держал в руках предмет, похожий на автомат. В магазин было не войти, так как мужчины никого не пускали.

Прибывшие на место полицейские доставили двух 34-летних мужчин в отдел полиции. У одного из них изъяли страйкбольный автомат. Задержанный утверждал, что незадолго до случившегося он приобрел в этом магазине продукты, но потом вернулся, так как решил, что его обсчитали.

В результате конфликта никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранцы устроили конфликт и били посуду в ресторане на Кораблестроителей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО