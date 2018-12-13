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Видео: на улице Куйбышева сбили девушку на трамвайной остановке

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Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В понедельник, 6 мая, в Петроградском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил молодую девушку. Об этом сообщили в ОГИБДД по району.

Как стало известно, авария случилась в районе 9 часов утра возле дома номер 1 по улице Куйбышева. Легковой автомобиль "Рено" по управлением 27-летней женщины сбил вышедшую из трамвая 19-летнюю девушку.
Инцидент случился в зоне трамвайной остановки. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Фото: Дорожный Инспектор
Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: сбитая девушка, улица куйбышева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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