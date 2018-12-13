Видео: на улицах Питера появилось праздничное оформление к 9 Мая

На городских магистралях в весьма внушающем количестве установлены атрибуты Победы: знамена с флагами, различные стилизованные ордена Славы.

Улицы Северной столицы украшают праздничной символикой Девятого Мая в преддверии самого праздника Победы. Рабочий процесс удалось заснять нашему ливкорру.

Так, на городских магистралях в весьма внушающем количестве установлены атрибуты Победы: знамена с флагами, различные стилизованные ордена Славы.

Для гуляющих вдоль набережных созданы специальные стендовые конструкции, на которых отображены портреты героев-военачачальников. При этом многие из установочных работ проходят в ночное время, чтобы не мешать транспортному движению города.

Видео: Piter.TV