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Видео: на улицах Питера появилось праздничное оформление к 9 Мая

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На городских магистралях в весьма внушающем количестве установлены атрибуты Победы: знамена с флагами, различные стилизованные ордена Славы. 

Улицы Северной столицы украшают праздничной символикой Девятого Мая в преддверии самого праздника Победы. Рабочий процесс удалось заснять нашему ливкорру. 

Так, на городских магистралях в весьма внушающем количестве установлены атрибуты Победы: знамена с флагами, различные стилизованные ордена Славы. 

Для гуляющих вдоль набережных созданы специальные стендовые конструкции, на которых отображены портреты героев-военачачальников. При этом многие из установочных работ проходят в ночное время, чтобы не мешать транспортному движению города.

Видео: Piter.TV

Теги: день победы, новости санкт-петербурга, новости спб, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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