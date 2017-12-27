Видео: на ЗСД произошла массовая авария

В Петербурге не менее 4 иномарок поучаствовали в ДТП на ЗСД.

Сегодня, 9 января, на территории Западного скоростного диаметра на Васильевском острове произошло массовое ДТП. Не менее 4 автомобилей столкнулись у въезда в небольшой подземный тоннель. Видео с места аварии уже появилось в социальных сетях. На нем можно заметить, что иномарки перегораживают 2 левых полосы ЗСД. Сильнее всех пострадали Volvo цвета морской волны и светло-серый Hyundai Solaris. Еще две машины стоят неподалеку на "аварийках" без видимых повреждений.

От удара обе машины развернуло. Volvo развернулся на 180 градусов, Hyundai встал к движению боком под прямым углом. На месте столкновения образовался небольшой затор. Информация о состоянии водителей и пассажиров транспортных средств пока что нет.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург