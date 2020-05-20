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Видео: на Восстания столкнулись внедорожник и байк

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Мотоциклист не успел затормозить и ударился о капот машины.

Накануне, 28 августа, на Восстания произошло дорожное происшествие с участие мотоцикла и внедорожника. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи камер видеонаблюдения, автомобиль поворачивал навстречу байку. Мотоциклист не успел затормозить и ударился о капот машины. После столкновения байкер встал, но не смог идти и сразу же упал, схватившись за ногу.

По словам очевидцев, пострадавших отказался от госпитализации. Врачи скорой помощи оказали ему первую помощь на месте.

Ранее появилось видео жесткого ДТП на Дунайском, где пострадала пожилая женщина. 

Видео: Piter.tv 

Теги: аварии дунайский, дтп восстания, дтп мотоциклист
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Петухов Никита
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