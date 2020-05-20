В Красном Селе в ДТП погиб водитель Yamaha

У мотоциклиста не было категории А. Его пассажирка попала в больницу.

Ранним утром 20 мая в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел в 5:20 около дома №15 по улице Восстановления. По предварительной информации, 29-летний мотоциклист, управляя Yamaha R1 (нет категории А), не справился с управлением и вылетел в кювет, где находилась водосточная канава с бетонным отводом. Водитель скончался на месте от полученных травм, 28-летняя пассажирка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

Причины произошедшего выясняются.

Накануне на внешнем кольце КАД сбили 80-летнюю пенсионерку.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор

Видео: ГИБДД