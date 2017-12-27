Видео: на Ремесленной улице строительный кран перекрыл вход в жилое здание

Жителей Ремесленной улицы смутил и напугал башенный кран, работающий в 5 метрах от входа в подъезд.

На Петроградке масштабные строительные работы в 5 метрах от жилого здания шокировали местных жителей. В Сети появилось видео из двора дома № 5 по Ремесленной улице, где расположилась сомнительная строительная площадка. Один из представителей возмущенной общественности снял ролик о том, какие неприятности в их жизнь привнесли эти работы.

Видео было записано в это воскресенье, 21 января. Мужчина снял строительную площадку, связанную со строительством моста через остров Серный. Машинные краны полностью перекрыли основной проход к жилому дому. Кроме того, работы ведутся в 5 метрах от ближайшей парадной. Техника, стройматериалы, электрокабели - все это мешает петербуржцам нормально передвигаться. Также автор видео отмечает, что строители трудятся в касках, а безопасность простых людей во время перемещений по стройке никто не обеспечивает.

В социальных сетях соседи признаются, что строители общаются с ними без необходимой вежливости. На вопросы местных жителей рабочие не отвечают и предлагают обращаться сразу к губернатору Полтавченко.

По последним данным, ближе к ночи 22 января строители передвинули краны и частично освободили проход к дому.

Видео: социальные сети