Видео: на Московском шоссе загорелся внедорожник

Во дворах на Московском шоссе полностью сгорел бордовый внедорожник. Канал Piter.TV публикует видео, снятое нашим гражданским репортером.
Ролик был снят вечером 13 апреля на Московском шоссе возле дома № 386. Когда мобильный корреспондент увидел пожар из окна, то машина была полностью охвачена огнем. Автор видео предположил, что огонь мог перекинуться на транспортное средство с помойки. Дело в том, что внедорожник был вплотную припаркован к мусорным бакам.
На видео можно заметить клубы черного дыма и огонь в салоне автомобиля. Судя по всему, он сгорел до прибытия пожарных. Причины ЧП уточняются.
Видео: PIter.TV