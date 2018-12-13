Видео: на Манежной площади подожгли автомобиль вместе с водителем

Мероприятие прошло в рамках профессионального праздника пожарных.

Днем 30 апреля пожарные отмечают свой профессиональный праздник — 370-летие пожарной охраны России. В рамках этого мероприятия на Манежной площади подожгли автомобиль вместе с водителем внутри. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Жителям и гостям города решили продемонстрировать работу спасателей в экстренных ситуациях. Участникам события показали, как МЧС-ники тушат загоревшуюся машину, и какие меры предпринимают, если есть пострадавшие.

Стоит отметить, что в ходе показательного выступления никто не пострадал. Горожан предупредили, что в случае возникновения подобной чрезвычайной ситуации незамедлительно надо звонить "01".

Ранее петербуржцам показали, как работали спасатели много лет назад, когда еще не было машин, а приезжать на помощь приходилось на лошадях и повозках.

Видео: Piter.TV