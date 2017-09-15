Видео: на Курилах выловили водного монстра

В сети появилось видео, на кадрах которого рыбаки демонстрируют "мутанта", выловленного накануне в Курилах.

В сети появилось видео, на котором рыбаки демонстрируют ужасного "мутанта", выловленного накануне в Курилах.



На кадрах мужчина вместе с приятелем демонстрируют на камеру странную рыбу с присоской на животе, необычным хребтом и "лицом инопланетянина".



Рыба попалась в сети у острова Итуруп, брать "чудовище" никто не хотел и рыба несколько дней валялась на берегу, сообщает "Кам-24".



После демонстрации на видео странную рыбу отдали на съедение медведям.



Как рассказали в Камчатском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), ничего необычного в пойманном существе нет, это всего лишь рыба-лягушка, которая водится в водах Охотского моря. А присоска на животе нужна для того, чтобы рыба могла закрепиться на морском дне.



Видео: YouTube/Новости Камчатки - Кам 24



