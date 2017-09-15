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Видео: на Курилах выловили водного монстра

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В сети появилось видео, на кадрах которого рыбаки демонстрируют "мутанта", выловленного накануне в Курилах.

В сети появилось видео, на котором рыбаки демонстрируют ужасного "мутанта", выловленного накануне в Курилах.

На кадрах мужчина вместе с приятелем демонстрируют на камеру странную рыбу с присоской на животе, необычным хребтом и "лицом инопланетянина".

Рыба попалась в сети у острова Итуруп, брать "чудовище" никто не хотел и рыба несколько дней валялась на берегу, сообщает "Кам-24".

После демонстрации на видео странную рыбу отдали на съедение медведям.

Как рассказали в Камчатском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), ничего необычного в пойманном существе нет, это всего лишь рыба-лягушка, которая водится в водах Охотского моря. А присоска на животе нужна для того, чтобы рыба могла закрепиться на морском дне.

Видео: YouTube/Новости Камчатки - Кам 24

 


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Категории: Новости России

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