Видео: на Коломяжском горят строительные вагончики

К месту пожара выехали экстренные бригады.

В Приморском районе Петербурга загорелись строительные вагончики. Об этом сообщили очевидцы. Жители рассказали, что пламя распространяется от объектов, расположенных на территории новостроек. Там создают ЖК "Приморский квартал". Предположительно, огонь начал гореть у здание под номером 18 по Коломяжскому проспекту.

На данный момент к месту инцидента направлены правоохранительные органы и сотрудники ГУ МЧС. К 14.33 пожар, по сведениям от "Мегалит-Охта Групп" был потушен.

Возгорание на кровле складского помещения, в котором хранились строительные материалы, оперативно потушено. Огонь не распространился на строящиеся здания жилого комплекса. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются официальный комментарий компании "Мегалит-Охта Групп

Ранее Piter.tv писал о том, что на Мурманском шоссе в смертельном ДТП с пожаром погибли люди.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: Piter.tv