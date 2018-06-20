На Мурманском шоссе в смертельном ДТП погибли люди

Машина загорелась после аварии.

В Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух транспортных средств погибло два человека. Инцидент произошел в ночь на 29 апреля на Мурманском шоссе. Очевидцы рассказали, что заметили аварию около деревни Кисельня.

Отметим, что после удара о машину средство одного из участников дорожного движения загорелось. На месте работали пожарные бригады, силы ГУ МЧС по региону, а также две бригады скорой помощи. Трагедия временно заблокировала движение по участку. Водители встали в серьезной пробке.

Ранее Piter.tv писал о том, что два человека погибли в ДТП в Лахте.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб