Накануне на единый номер экстренных служб поступило сообщение о льдине, которая в районе Нижнекамской ГЭС оторвалась от берегового припая вместе с рыбаками.
Одного из рыбаков спасатели ранее выловили из реки, а сегодня, 12 декабря из реки достали тела двух мужчин.
Поисковые работы продолжаются.
Видео: YouTube/МЧС Татарстана
Сегодня, 18:28
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Видео: на Каме спасатели нашли тело рыбака, утонувшего после отрыва льдины
В сети появилось видео с места обнаружения спасателями второго рыбака, утонувшего в Каме после отрыва льдины.
Накануне на единый номер экстренных служб поступило сообщение о льдине, которая в районе Нижнекамской ГЭС оторвалась от берегового припая вместе с рыбаками.