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Видео: на Каме спасатели нашли тело рыбака, утонувшего после отрыва льдины

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В сети появилось видео с места обнаружения спасателями второго рыбака, утонувшего в Каме после отрыва льдины.

Накануне на единый номер экстренных служб поступило сообщение о льдине, которая в районе Нижнекамской ГЭС оторвалась от берегового припая вместе с рыбаками.

Одного из рыбаков спасатели ранее выловили из реки, а сегодня, 12 декабря из реки достали тела двух мужчин.

Поисковые работы продолжаются.  


Видео: YouTube/МЧС Татарстана

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Категории: Новости России

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