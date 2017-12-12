Видео: на Каме спасатели нашли тело рыбака, утонувшего после отрыва льдины

В сети появилось видео с места обнаружения спасателями второго рыбака, утонувшего в Каме после отрыва льдины.

Накануне на единый номер экстренных служб поступило сообщение о льдине, которая в районе Нижнекамской ГЭС оторвалась от берегового припая вместе с рыбаками.



Одного из рыбаков спасатели ранее выловили из реки, а сегодня, 12 декабря из реки достали тела двух мужчин.



Поисковые работы продолжаются.





Видео: YouTube/МЧС Татарстана



