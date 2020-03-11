Видео: мужчина пострадал в пожаре на Богатырском проспекте

На месте происшествия обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в квартире-студии. Об этом в среду, 30 марта, рассказали в пресс-службе МЧС города.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 17:13. На Богатырском проспекте в доме №58 30 марта загорелась квартира. В квартире-студии общей площадью 28 кв. м горела обстановка на площади 15 кв. м.

На месте происшествия обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

На борьбу с огнем отправились 12 пожарных, возгорание потушили в 17:35.

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