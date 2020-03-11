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Видео: мужчина пострадал в пожаре на Богатырском проспекте

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На месте происшествия обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. 

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в квартире-студии. Об этом в среду, 30 марта, рассказали в пресс-службе МЧС города. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 17:13. На Богатырском проспекте в доме №58 30 марта загорелась квартира. В квартире-студии общей площадью 28 кв. м горела обстановка на площади 15 кв. м.

На месте происшествия обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. 

На борьбу с огнем отправились 12 пожарных, возгорание потушили в 17:35. 

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Roman Stashkov

Теги: богатырский проспект, квартира студия, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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