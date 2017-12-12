Видео момента ДТП из Воронежа: Стрела крана локомотива разнесла фуру

В объектив видеорегистратора попал момент ДТП на улицах Воронежа.

Данное ДТП произошло 8 декабря на улице Новосибирской в Воронеже.

В районе остановки "Улица Шубина" грузовик МАЗ едет по оживленной улице. В один из моментов грузовик проезжает под стрелой крана ремонтного локомотива. По счастливой случайности стрела проходит выше кабины и попадает в кузов. В этом ДТП никто не пострадал. Очевидцы ДТП сообщают, что стрелы, равно как и самого локомотива, практически не было видно в темноте. Знаков и сигналов никаких не было.

ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства аварии.

Фото и видео: ВК, Аварии | ДТП | Воронежа