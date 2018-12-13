Видео: майские праздники в Выборге под защитой!

Какие меры приняты для обеспечения безопасности в городе во время массовых мероприятий рассказали на заседании антитеррористической комиссии МО «Выборгский район».

Сегодня в здании Администрации прошло заседание антитеррористической комиссии МО "Выборгский район". Основная тема совещания - обеспечение безопасности при проведение массовых мероприятий, посвященных Дню труда и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также обсуждался ряд других вопросов. Один из них - подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

На заседании присутствовали представители районной администрации и сотрудники правоохранительных органов.

Видео: Piter.TV