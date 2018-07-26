Видео: как в Выборге ремонтируют крыши исторических зданий

В Выборге продолжается капитальный ремонт памятников истории и архитектуры.

Канал Piter.TV проследил за ремонтом крыш исторических домов города Выборга с высоты птичьего полета. На этот раз наша камера пролетела над зданиями по адресам: Ленинградский проспект, дом 31, Ленинградский проспект 14-16, Железнодорожная улица 2/4, проспект Ленина, 18 и 20, а также проспект Суворова, 25.

В день съемки на всех объектах велись активные работы. На уникальных кадрах можно заметить масштаб реставрации, проследить за действиями рабочих, а главное - оценить промежуточные результаты капитального ремонта.

Напомним, что в этом году в Выборге проходит капитальный ремонт 13 домов, имеющих статус памятников архитектуры и истории. Помимо ремонта крыш в них проходит реконструкция подвалов и инженерных коммуникаций, а также ремонт фасадов. В следующем году работы по капремонту подобных объектов продолжатся.

Ранее мы писали, что в Выборге продолжается капремонт домов-памятников архитектуры.

Видео: Piter.TV