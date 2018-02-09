Видео из Ялты: Собака ворует номерные знаки с машин

В Ялте очевидцы наблюдали за странным необычным поведением собаки и записали это на видео.
На опубликованных кадрах собака упорно сгрызает автомобильный номерной знак с одного из припаркованных автомобилей. Пока номерной знак не оказался снятым пес не успокоился. Попытался отгрызть и место крепления знака, но потом опять вернулся к самому знаку.
В социальных сетях под опубликованным видео пользователи с юмором отнеслись к этой псине и строили различные предположения такого поступка воришки-вандала.
А может хозяин авто, переехал псу дорогу?
сосиска завалялась за номером?
Это новый вид эвакуатора!)) экологически чистый))
Это просто загримированный сотрудник гаи
видать опель где то засигналил собаку и та решила отомстить
Пес-судебный пристав!
Номер запомнила и отомстила, видимо не пропустил на пешеходке.
Ну а некоторые сообщили, что их собственные собаки тоже что-то постоянно отгрызают у автомобилей.
У моего Шарика конкуренты))??
у меня так собака немецкая овчарка постоянно номера отрывает и грызет((А не давно вообще датчик парктроника отгрызла на заднем бампере))ругаешь ее все пару недель не трогает ,потом опять за старое)
Видео: ВК, Автопартнер Крым