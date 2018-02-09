Видео из Ялты: Собака ворует номерные знаки с машин

В сети появилось видео, на котором собака упорно снимала номерной знак с припаркованного автомобиля.

В Ялте очевидцы наблюдали за странным необычным поведением собаки и записали это на видео.

На опубликованных кадрах собака упорно сгрызает автомобильный номерной знак с одного из припаркованных автомобилей. Пока номерной знак не оказался снятым пес не успокоился. Попытался отгрызть и место крепления знака, но потом опять вернулся к самому знаку.

В социальных сетях под опубликованным видео пользователи с юмором отнеслись к этой псине и строили различные предположения такого поступка воришки-вандала.

А может хозяин авто, переехал псу дорогу?

сосиска завалялась за номером?

Это новый вид эвакуатора!)) экологически чистый))

Это просто загримированный сотрудник гаи

видать опель где то засигналил собаку и та решила отомстить

Пес-судебный пристав!

Номер запомнила и отомстила, видимо не пропустил на пешеходке.

Ну а некоторые сообщили, что их собственные собаки тоже что-то постоянно отгрызают у автомобилей.

У моего Шарика конкуренты))??

у меня так собака немецкая овчарка постоянно номера отрывает и грызет((А не давно вообще датчик парктроника отгрызла на заднем бампере))ругаешь ее все пару недель не трогает ,потом опять за старое)

Видео: ВК, Автопартнер Крым