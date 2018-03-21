Видео из Ростова-на-Дону: Ветка дерева насмерть убила 21-летнюю девушку

В сети появилось видео с места трагедии, где упавшая с дерева ветка убила насмерть 21-летнюю девушку.

Сегодня днем, 21 марта, из-за ураганного ветра упавшая ветка насмерть убила молодую женщину и ранила ее мужа.

Трагедия произошла на пешеходной части Пушкинской улицы в Ростове-на-Дону. В это время там проходила молодая семейная пара. Упавшая ветка задела мужчину и убила насмерть молодую женщину. 2-летний ребенок остался без мамы.

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Халатность". Следователями произведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначено проведение экспертиз.

В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка должностным лицам органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит организация и выполнение работ, по уходу за зелеными насаждениями, обрезка зеленых насаждений, их комиссионное обследование, формирование планов ликвидации сухих и аварийных деревьев. СУ СК РФ по Ростовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Instagram