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Видео из Ростова-на-Дону: Ветка дерева насмерть убила 21-летнюю девушку

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В сети появилось видео с места трагедии, где упавшая с дерева ветка убила насмерть 21-летнюю девушку.

Сегодня днем, 21 марта, из-за ураганного ветра упавшая ветка насмерть убила молодую женщину и ранила ее мужа.

Трагедия произошла на пешеходной части Пушкинской улицы в Ростове-на-Дону. В это время там проходила молодая семейная пара. Упавшая ветка задела мужчину и убила насмерть молодую женщину. 2-летний ребенок остался без мамы. 

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Халатность". Следователями произведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначено проведение экспертиз.

В ходе  расследования уголовного дела  следствием  будут установлены  причины произошедшего, а также  дана   оценка   должностным лицам  органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит  организация и выполнение работ, по уходу за зелеными насаждениями, обрезка зеленых насаждений, их комиссионное  обследование, формирование планов ликвидации сухих и аварийных деревьев.

СУ СК РФ по Ростовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Instagram

Теги: жесть , ростов на дону , следком , убило дерево
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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