Видео из Омска: Енотовидная собака бодро бегала по городу

Очевидец опубликовал видео, как в центре города среди машин бегал дикий зверек.

Накануне вечером, 2 ноября, в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Омска появилось необычное видео.

На кадрах видео вдоль обочины по проезжей части бодро пробегает енотовидная собака. Зверек явно куда-то спешит по своим делам. Енотовидная собака похоже ничуть не боится двигающегося автотранспорта. Пользователи в под размещенным видео пишут, что неоднократно видели этого зверя в черте города.

Енотовидная собака (енотовидная уссурийская лиса, уссурийский енот) хищное всеядное млекопитающее, которое ведет активный ночной образ жизни. По всей видимости, зверек в поисках добычи забежал в город.

Видео: ВК, Аварийный Омск