Видео из Нижнего Новгорода: В одной из школ города произошел пожар

Детей выводили из школы на мороз без верхней одежды, так как пожар был в школьной раздевалке. Появилось видео с места происшествия от очевидцев.

Накануне, 21 февраля, во время школьных занятий в школе № 156 Нижнего Новгорода произошел пожар.

251 ребенок и 28 взрослых в срочном порядке были эвакуированы из горящего здания. Дети и учителя выбежали на улицу прямо из классов на мороз без верхней одежды, так как здание было сильно задымлено. Пожар предположительно произошел в раздевалке из-за детской шалости. Хотя одна из пользователей сети ВКонтакте сообщила, что ее ребенок - первоклассник видел, как из электрощита пробивались искры, но никому об этом не сообщил в силу своего возраста.

Сообщается об одном пострадавшем. Отравление продуктами горения получила гардеробщица. Ей оказали медицинскую помощь, но госпитализация ей не потребовалась.

Администрация города окажет материальную помощь родителям тех детей, чья одежда пострадала во время пожара. В школе приостановлен учебный процесс. 26 февраля ученики смогут вернуться к занятиям.

Видео: ВК, Нижний Новгород