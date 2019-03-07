Видео из Москвы: Bentlеу нагло объезжает пробку по встречке

По сети разлетелось видео с наглым водителем на крутой иномарке, которая объезжает пробку по встречке.
Данное видео было снято на видеорегистратор автомобиля, которому помешал автомобиль, объезжающий пробку по встречке. На опубликованных кадрах видео Bentlеу с госномером с545кх 77 выехала на полосу встречного движения, чтобы объехать плотную автомобильную пробку в две полосы, чем затруднил движение встречному автотранспорту.
СМИ сообщают, что данная машина зарегистрирована на Гевонда Андреасяна, а за рулем был мужчина очень похожий на Сарика Андреасяна, известного режиссера и продюсера.
Видео: HUE
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