Видео из Красноярска: Автоледи пронеслась на "красный" и стала причиной тройной аварии

В сети появилось видео момента тройной аварии и фотографии последствий этого ДТП.

Сегодня утром, 2 ноября, на пересечении Мира и Парижской Коммуны произошло тройное ДТП.

По сообщениям местных СМИ, за рулем "Митсубиси" была 35-летняя женщина, которая ехала по проспекту Мира и выехала на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент по переходу начал движение пешеход. А по Парижской Коммуне на перекресток выехала "Тойота". Автоледи сначала врезалась в "Тойоту", после удара авто отскочило и врезалось в "Тойоту Ленд Крузер".

Женщина за рулем "Митсубиси" пострадала незначительно, госпитализация ей не потребовалась. В социальных сетях под размещенным видео разгорелись жаркие споры на предмет виновности. Но все же большинство пришли к единому мнению, что виноваты два водителя, которые выехали на перекресток с нарушением ПДД,

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск