Видео из Казани: Нарушитель протащил инспектора несколько метров, а затем сбежал

В сети опубликовано видео с видеорегистратора, как нарушитель "газанул" и протащил инспектора ГИБДД на своей машине несколько метров, затем врезался в другие автомобили и сбежал с места происшествия. Сейчас стало известно, что нарушитель задержан.

Накануне, 13 февраля, в центре Казани нарушитель протащил на своем авто инспектора ГИБДД, а затем после ДТП скрылся с места происшествия.

ЧП произошло на пересечении улицы Восстания и проспекта Ибрагимова. Инспектор ГИБДД остановил нарушителя, автомобиль остановился. Затем инспектор просунул руку в приоткрывшееся водительское окно за документами, и в этот момент водитель газанул и поехал. Инспектор повис на автомобиле. После поворота машина врезалась в другие машины. Двое пассажиров вышли из машины, один из них сразу же попал под колеса другого автомобиля. Водитель-нарушитель сбежал с места происшествия.

В городе был объявлен план "Перехват". Водителя удалось задержать. Им оказался 32-летний Рустам Гильфанов. Инспектора ДТП с травмой ноги госпитализировали в больницу. Пострадавшему пассажиру иномарки также оказана медицинская помощь.

Видео: ВК, Роман Хуснутдинов, Регион-116 | Казань