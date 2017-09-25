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Видео из Карелии: 8 автомобилей собралось в "паравозик" в результате ДТП

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Очевидец опубликовал видео последствий массовой аварии на Суоярвском шоссе под Петрозаводском.

Накануне вечером, 24 сентября, под Петрозаводском произошло две аварии с участием 8 автомобилей с разницей в несколько минут. В результате ДТП автомобили собрались в «паровозик».

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Карелии подписчик опубликовал сообщение с видео, в котором рассказал о массовой аварии на Суоярвском шоссе. Автор сообщает, что видео снято в 20 часов 7 минут 24 сентября. 

Под размещенным видео много негативных комментариев в адрес водителей - участников ДТП. Сообщается, что в этом месте дорога идеальная, прямая, с хорошей видимостью и новым покрытием.

ГИБДД предстоит выяснить все обстояте6льства ДТП.

 

Видео: ВК, ДТП Петрозаводска и Карелии(Sergey Surf)

Теги: видео дтп , карелия , массовая авария , новости регионов , петрозаводск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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