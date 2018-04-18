Видео из Калуги: Открылась тайна странных травм пострадавшей в ДТП

В сети опубликовали видео с видеорегистратора момента ДТП, в котором молодая девушка переломала ноги.

14 апреля в центре Калуги произошло ДТП со странными последствиями. Сначала появилось сообщение о ДТП, что попутный автомобиль ВАЗ 2104 ехал сзади, не соблюдал дистанцию и врезался в впередиедущий "Опель". В результате ДТП пострадала молодая девушка, у нее диагностировали перелом обеих ног.

Пользователи социальных сетей недоумевали, как могли появиться такие необычные травмы при таком ДТП.

Это ж как быстро ехал ваз 2104?

Удар в зад и перелом обеих ног!???????

чудеса конечно..

Сейчас появилось видео момента ДТП записанное из ВАЗ-2104. Когда появилось видео картина ДТП стала понятна, как и раскрылась тайна необычной травмы в ДТП. Две девушки ехали в "Опеле" в открытом багажнике, свесив ноги, и радовались жизни. Неожиданно водитель "Опеля" резко затормозил, а водитель ВАЗ не успел вовремя среагировать и совершил наезд. На кадрах видео видно, что одна из девушек падает из багажника и сваливается на проезжую часть.

Узнав обстоятельства ДТП пользователи соцсетей вывали шквал негатива в адрес девушек.

а мы тут голову ломали, как они могли сломать ноги.. премия Дарвина.

А я то думал, что моя кошка без мозгов, а нет!

Видео: ВК, Калуга За рулем