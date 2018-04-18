Видео из Калуги: Открылась тайна странных травм пострадавшей в ДТП

14 апреля в центре Калуги произошло ДТП со странными последствиями. Сначала появилось сообщение о ДТП, что попутный автомобиль ВАЗ 2104 ехал сзади, не соблюдал дистанцию и врезался в впередиедущий "Опель". В результате ДТП пострадала молодая девушка, у нее диагностировали перелом обеих ног.
Пользователи социальных сетей недоумевали, как могли появиться такие необычные травмы при таком ДТП.
Это ж как быстро ехал ваз 2104?
Удар в зад и перелом обеих ног!???????
чудеса конечно..
Сейчас появилось видео момента ДТП записанное из ВАЗ-2104. Когда появилось видео картина ДТП стала понятна, как и раскрылась тайна необычной травмы в ДТП. Две девушки ехали в "Опеле" в открытом багажнике, свесив ноги, и радовались жизни. Неожиданно водитель "Опеля" резко затормозил, а водитель ВАЗ не успел вовремя среагировать и совершил наезд. На кадрах видео видно, что одна из девушек падает из багажника и сваливается на проезжую часть.
Узнав обстоятельства ДТП пользователи соцсетей вывали шквал негатива в адрес девушек.
а мы тут голову ломали, как они могли сломать ноги.. премия Дарвина.
А я то думал, что моя кошка без мозгов, а нет!
Видео: ВК, Калуга За рулем